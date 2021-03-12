ЦБ отказался печатать банкноты номиналом 10 тысяч рублей

Банк России не планирует вводить новые банкноты номиналом больше пяти тысяч рублей. Также в стране не появятся 50-рублевые монеты, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Центробанк в настоящее время не рассматривает ни монету в 50 рублей, ни банкноту в 10 тысяч рублей», — сказала она «Известиям».

По словам Набиуллиной, у монеты в 50 рублей могут быть свои «неочевидные преимущества», однако россияне «не очень любят рассчитываться» металлическими деньгами. А для банков введение новых монет обернется дополнительными затратами на наладку оборудования.

«Нам кажется, что эти расходы превышают потенциальную, да и то сомнительную выгоду», — резюмировала глава ЦБ.

Также она рассказала, чем цифровой рубль, который разрабатывают в Центробанке, будет отличаться от обычного банковского счета.

Главное отличие состоит в том, что цифровой рубль будет гарантией ЦБ и сохранится вне зависимости от того, в каком банке обслуживается клиент.

«Не важно, что происходит с финансовым институтом, ваши деньги сохранны», — пообещала Набиуллина.