В России повысят ставку налога на доходы физических лиц с 2021 года, но, как сообщил Минфин, это коснется не более 1% работников. Повышенный НДФЛ будет сниматься только с высоких доходов — выше пяти миллионов рублей в год.

Соответствующие поправки в Налоговый кодекс рассмотрели в среду, 16 сентября, на заседании правительства в одном пакете с проектом бюджета и законопроектами-спутниками.

«Законопроекты подготовлены. Ожидаем, что они будут приняты в осеннюю сессию текущего года. Сколько таких граждан подпадет под повышенное налогообложение? По нашим оценкам, их количество составит не более 1% всех работающих граждан», — сказал министр финансов Антон Силуанов в беседе с телеканалом «Россия 1».

По оценке Минфина бюджет получит более 60 миллиардов рублей после введения поправок. Эти деньги уже учли при планировании федбюджета. Силуанов отметил, что «эта часть пойдет на помощь детям в лечении сложных дорогостоящих болезней».

Ранее стало известно, что налогообложение для юрлиц и предпринимателей предложили упростить. ИП и организации смогут оплачивать практически все сборы одним поручением.