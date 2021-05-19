Названы условия резкого роста курса рубля

Если коронавирус будет побежден, то сырьевая компонента в российской валюте может дать взрывной рост курса рубля до значений 2019 года до конца текущего года или к началу 2022-го. Но на его укрепление могут повлиять геополитика, а также сложные отношения с США и Европой. Они все еще являются главными торговыми партнерами России.

Как сообщил агентству экономических новостей «Прайм» аналитик ГК «ФИНАМ» Андрей Маслов, ухудшение и так тяжелых отношений может спровоцировать очередной раунд ослабления российской валюты.

«Разговоры о возвращении рубля к прежним историческим рубежам идут с 2014 года и происходят каждый раз, как курс рубля пробивает очередной уровень сопротивления», — отметил эксперт.

По его мнению, из-за увеличения геополитического давления рубль стал в какой-то мере аутсайдером среди валют развивающихся стран. Аналитик напомнил, что он уже обваливался во время президентской гонки в США осенью 2020 года и в начале пандемии коронавируса. Российский рубль является рисковым активом. События, негативно влияющие на мировую стабильность, подрывают его устойчивость.

Андрей Маслов сообщил, что даже среди коллег по БРИКС рубль стал наиболее уязвимой валютой. Негативный информационный фон, который нагнетает неопределенность, сделал для инвесторов рубль «валютой страха».

На его устойчивость также влияет конфронтация с США и Западом в целом, что наглядно показало недавнее падение рубля из-за напряженности на границе с Украиной. Российскую валюту ослабляют также американские санкции, вероятное отключение Москвы от SWIFT и ограничение инвестиций во вторичный российской госдолг.

«Тут стоит понимать, что доля нерезидентов в российском госдолге снижалась на протяжении нескольких лет и уже составляет меньше 30%, а отключение от SWIFT навредит как российским банкам, работающими с зарубежными клиентами, так и наоборот, и в целом просто усложнит тривиальные процедуры», — разъяснил Маслов.

Как и прочие энергозависимые валюты рубль адекватно реагирует на колебания цен. Восстановление спроса на «черное золото» в Индии и латинской Америке может ускориться к началу отопительного сезона в III-IV кварталах этого года. Если власти некоторых стран не введут локдауны из-за мутировавших штаммов коронавируса.

После открытия торгов на Московской бирже 18 мая курс евро поднялся на пять копеек до 89,72 рубля. Американский доллар подешевел на шесть копеек до 73,75 рубля.