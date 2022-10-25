Звонарь церкви из Жуковского сознался в убийстве больной жены | 360°

Криминал 25 октября 2022, 13:44 Звонарь церкви из Жуковского сознался в убийстве больной жены Полиция задержала звонаря церкви в Жуковском за убийство больной деменцией жены РИА "Новости"

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Житель Жуковского сознался, что избил больную деменцией жену. Она умерла. Мужчину задержали за причинение смерти по неосторожности, сообщил сайт mk.ru.

Женщина скончалась 19 октября. Сначала смерть показалась специалистам естественной, но они провели обследования и выяснили, что ее убили — сломали ребра и грудину, после чего развился гнойно-воспалительный процесс. Он и стал основной причиной гибели.

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Правоохранители допросили ее мужа, звонаря местной церкви. Он признался, что избивал жену, с которой прожил 15 лет. Главной причиной ссор была ее деменция, при этом сам мужчина тоже имеет психическое расстройство. За несколько дней до кончины супруги, ночью, он случайно надавил на грудь жены, а когда она закричала — избил. Так она получила травмы, из-за которых началось воспаление.

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Против звонаря возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. По этой статье наказывают лишением свободы на срок до 15 лет.

В России раскрывают почти 99% убийств, сообщили «Известия». Самым сложным направлением в работе правоохранителей министр внутренних дел Владимир Колокольцев назвал кибермошенничество.