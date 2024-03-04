Криминал 04 марта 2024, 17:09 Звезду шоу «Ты супер!» задержали с группой мошенников «78»: участницу шоу «Ты супер!» Арину Шеболдасову задержали с группой мошенников РИА «Новости»

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В Санкт-Петербурге участницу вокального шоу «Ты супер!» Арину Шеболдасову задержали с группой лиц, обвиняемых в мошенничестве. Предположительно, преступники связаны с фиктивной продажей элитной детской мебели. Они собирали данные клиентов и оформляли на них кредиты, сообщило издание «78».

По информации СМИ, под видом компании по производству и продаже детских кроватей мошенники собирали паспортные данные у «клиентов» в группе «Слип Кидс» в соцсетях. Полученные сведения они использовали для последующего оформления кредитов.

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Против них возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. При этом одним из пострадавших выступил ОТП-Банк, в котором аферисты оформляли займы. Певица Арина Шеболдасова проходит по делу как свидетель.

Ранее Сергей Безруков рассказал, как чуть не стал жертвой мошенников. По его словам, аферисты прислали ему голосовое сообщение якобы от его коллеги Константина Хабенского с предложением профинансировать строительство медицинского комплекса для детей-инвалидов.