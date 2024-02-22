Криминал 22 февраля 2024, 00:17 Звезду «Дома-2» отправят за решетку на 1,5 года Суд приговорил участника «Дома-2» Гобозова к заключению на 1,5 года Pxhere

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Участника реалити-шоу «Дом-2» Александра Гобозова приговорили к тюремному заключению на 1,5 года. Об этом сообщил адвокат знаменитости Магамед Исмаилов в своем Telegram-канале.

Приговор вынес Пятигорский городской суд. Он признал Гобозова виновным по статье Уголовного кодекса.

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«Назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — рассказал юрист.

Он добавил, что сторона защиты считает такой приговор несправедливым. В скором времени адвокат обжалует решение инстанции. По данным СМИ, участника «Дома-2» осудили по статье «Разбой». Его обвиняли в том, что он напал на девушку в Пятигорске, которая якобы была посредницей группировки вымогателей.

В январе стало известно, что срок в колонии получила участница шестого сезона реалити-шоу «Пацанки» Анна Тихая (настоящая фамилия — Тихомирова). Она избила незнакомую девушку на остановке.