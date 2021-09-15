Звезде сериала «След» актеру Андрею Лаврову вынесли приговор за нападение с ножом на инспектора

В Москве вынесли приговор актеру Андрею Лаврову. В марте этого года он угрожал инспектору Военной автомобильной инспекции (ВАИ) предметом похожим на нож.

Актера приговорили к двум годам условно. Об этом сообщили в агентстве городских новостей «Москва».

По версии следствия, 19 марта 2021 года Андрей Лавров подошел к сотруднику ВАИ в центре Москвы на Котельнической набережной и начал угрожать ему предметом, похожим на нож.

Лавров игнорировал предупреждение инспектора прекратить противоправные действия. Однако актер продолжил преследовать его и размахивать ножом, а затем скрылся.

Артист известен по роли в криминальном сериале «След».