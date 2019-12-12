Золотые коронки и имперские монеты украли у пенсионерки в Алуште
В Алуште 78-летняя местная пенсионерка стала жертвой аферистки, которая прикинулась соцработникам и обворовала ее. Об этом сообщил сайт kp.ru.
По данным издания, незнакомка похитила у пожилой крымчанки обувную коробку, где хранилось много ценных вещей. В частности, воровка завладела имперскими монетами, зубными коронками из чистого золота, ювелирными изделиями и документами.
Кроме того, в руках у злоумышленницы оказалось 60 евро, 30 тысяч долларов, а также чуть больше одного миллиона рублей. Общая сумма нанесенного ущерба превысила три миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители ищут преступницу.