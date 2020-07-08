Золотые часы за 3,5 миллиона рублей украли у столичного бизнесмена

Золотые часы с бриллиантами за 3,5 миллиона рублей украли у приехавшего на сделку столичного бизнесмена. Предприниматель собирался продать драгоценное украшение.

Отмечается, что мужчина приобрел часы за один миллион рублей. Он дополнил аксессуар инкрустацией бриллиантов. Спустя три недели после покупки бизнесмен объявил о продаже часов, назначив цену на 2,5 миллиона больше первоначальной.

Некая Ольга предложила предпринимателю выступить в роли агента сделки за гонорар в размере 500 тысяч рублей. Она нашла покупателя Сергея. Первую встречу назначили на 30 июня. В этот день мужчина не согласился подписать документы, поэтому сделку перенесли на 3 июля, сообщил сайт Life.

В назначенный день владелец часов приехал на место встречи во двор дома по улице Мастеровой. Вместо покупателя его ждали двое неизвестных. Один из них ударил бизнесмена и повалил на землю. У мужчины отобрали украшение и убежали.

У пострадавшего диагностировали сотрясение мозга. От госпитализации он отказался. Представители правоохранительных органов уже задержали «покупателя» аксессуара.