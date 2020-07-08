Золотые часы за 3,5 миллиона рублей украли у столичного бизнесмена
Отмечается, что мужчина приобрел часы за один миллион рублей. Он дополнил аксессуар инкрустацией бриллиантов. Спустя три недели после покупки бизнесмен объявил о продаже часов, назначив цену на 2,5 миллиона больше первоначальной.
Некая Ольга предложила предпринимателю выступить в роли агента сделки за гонорар в размере 500 тысяч рублей. Она нашла покупателя Сергея. Первую встречу назначили на 30 июня. В этот день мужчина не согласился подписать документы, поэтому сделку перенесли на 3 июля, сообщил сайт Life.
В назначенный день владелец часов приехал на место встречи во двор дома по улице Мастеровой. Вместо покупателя его ждали двое неизвестных. Один из них ударил бизнесмена и повалил на землю. У мужчины отобрали украшение и убежали.
У пострадавшего диагностировали сотрясение мозга. От госпитализации он отказался. Представители правоохранительных органов уже задержали «покупателя» аксессуара.