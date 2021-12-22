Золотой унитаз и шапка Мономаха. Что нашли у арестованного ректора Греца

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в жилье задержанного ректора Смоленского университета спорта золотой унитаз, а также копию шапки Мономаха. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Также следователи наткнулись на многочисленные чучела животных, большое количество холодного и пневматического оружия. В доме ректора было выделено отдельное помещение под бильярдную, построена сауна и выложен бассейн.

16 декабря Георгий Грец был задержан по подозрению в растрате. Вместе с ним в СИЗО был отправлен руководитель структурного подразделения.

Следствие считает, что порядка 800 тысяч рублей при содействии Греца были переведены на счет определенных компаний за фиктивные работы по ремонту университета.

Также аффилированная фирма получила транш в 600 тысяч рублей за установку сантехники в доме ректора. В отношении Греца заведено уголовное дело по статье 160 УК РФ «Присвоение и растрата».

Ранее сотрудники полиции опубликовали в Сети видео, как кассир Альфа-Банка в офисе города Ачинска вытащила из сейфа короб с наличными деньгами. Общая сумма кражи составила 23 миллиона рублей.