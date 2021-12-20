Вор в законе рассказал, что проживал у «золотой судьи» Хахалевой

Бывшая судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева подозревается в связях с вором в законе Ревазом Бухникашвили, который известен под кличкой Пецо. Об этом РЕН ТВ сообщил журналист Олег Лурье.

Журналист уточнил, что в Сети распространяется фотография, на которой Хахалева находится в компании Бухникашвили. Также он вспомнил, что на одном из допросов криминальный авторитет упоминал, что проживал у Хахалевых. Однако по указанному адресу не зарегистрировано жилой недвижимости.

«Есть опубликованная фотография, где женщина, похожая на будущую судью Елену Хахалеву, находится за столом с криминальным авторитетом Пецо. Когда его опрашивали о месте проживания, он рассказывал, что жил у неких Хахалевых, и дал адрес», — сказал Лурье.

По данным источника, Пецо был коронован в 1979 году. Он неоднократно сбегал из мест заключения, его последний налет произошел в 2013 году. Бухникашвили умер в Турции осенью 2018 года от онкологического заболевания.

По версии некоторых СМИ, Пецо способствовал получению Хахалевой диплома Тбилисского университета.

В 2017 году стало известно, что Хахалева организовала свадьбу своей дочери с участием звезд шоу-бизнеса — Николая Баскова и Валерия Меладзе. По предварительным оценкам, мероприятие обошлось в два миллиона долларов.

В ноябре 2018 года Хахалеву лишили должности председателя коллегии, а в 2019-м новый руководитель Краснодарского краевого суда отстранил ее от судебных процессов. Она подозревается в мошенничестве и служебном подлоге.

15 декабря стало известно, что Хахалева улетела в Ереван и больше не возвращалась.