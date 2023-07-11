Эксклюзив 11 июля 2023, 01:44 «Золотой гаишник» Сафонов снова предстал в суде по делу о своем имуществе Решение об аресте имущества экс-главы ГИБДД Ставрополья Сафонова снова рассмотрят в суде

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Промышленный суд Ставрополя начал пересмотр иска к экс-начальнику местного ГИБДД Алексею Сафонову о конфискации имущества на 180 миллионов рублей. Несколько дней назад Пятый кассационный суд отменил решение и снова направил его в суд первой инстанции.

Судьи объяснили, что первоначальное решение «приняли с нарушением или неправильным применением процессуального и материального права», в связи с чем и вернули дело обратно в Промышленный суд Ставрополя. Первое заседание состоялось 10 июля. Сафонов также присутствовал — по видеосвязи из камеры.

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Иск об аресте имущества членов семьи экс-главы ГИБДД подали еще в декабре 2021 года. Сначала речь шла о домах и квартирах на сумму 83 миллиона рублей. Затем дополнительные экспертизы подняли эту сумму еще на 100 миллионов.

По данным следствия, бывший правоохранитель получал взятки и даже собрал банду, которая помогала ему в этом деле. Эта история стала широко обсуждаться после публикации кадров обыска особняка полицейского. В его доме обнаружили дорогую антикварную мебель, мраморные колонны, роскошные фрески. Многие вещи были буквально покрыты золотом — даже унитазы.

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В итоге все его имущество передали в пользу государства. Но теперь это решение пересмотрят.