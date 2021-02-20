Золото и серебро на 26 миллионов рублей нашли в гараже жителя Чукотки

Жителя Билибина на Чукотке заподозрили в незаконной скупке драгоценных металлов. У него в гараже нашли почти шесть килограммов золота и полкилограмма серебра на сумму более 26 миллионов рублей.

С обысками в гараж к местному жителю пришли сотрудники ФСБ. Они обнаружили и изъяли 5,994 килограмма золота и 0,585 килограмма серебра.

«По действующему курсу Центробанка России стоимость изъятого составляет более 26 миллионов 400 тысяч рублей», — заявили в пресс-службе регионального УМВД РФ. Ведомство процитировало РИА «Новости».

В отношении мужчины УФСБ России по Чукотскому автономному округу открыло уголовное дело по статье УК РФ «Совершение сделки, связанной с самовольно добытыми драгоценными металлами». Если жителя Билибина признают виновным, то он может получить до пяти лет лишения свободы. Расследование дела продолжается.