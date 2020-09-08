Знатоки посоветовали Ефремову, как вести себя в колонии

За решеткой все равны, поэтому Михаилу Ефремову, если он попадет в тюрьму, лучше не быть заносчивым, не хвастаться деньгами или отгораживаться от других заключенных. Ему также не стоит конфликтовать с соседями по камере или администрацией.

Об этом «Московскому комсомольцу» сообщил адвокат и писатель Андрей Гривцов. Он подчеркнул, что актеры надо быть внимательным к своему здоровью и не считать, что его жизнь закончена.

«Я видела генералов и академиков, министров и сенаторов, которые драили туалет так же, как все остальные арестанты. В тюрьме человек словно бы голый — без всей той „одежды“, в которую его наряжает общество», — отметил адвокат.

Он добавил, что на зоне нельзя требовать к себе особого отношения, доносить на сокамерников, заискивать перед администрацией. Гривцов посоветовал делиться со всеми продуктами и вещами, а также проявить свои лучшие качества и заслужить уважение как конвоиров, так и заключенных.

Экс-представитель криминального мира, ныне пенсионер Михаил Орский предположил, что с Ефремовым в камере не будет блатных или живущих по понятиям. Но также предложил не кичиться известностью и относиться к прочим сидельцам с уважением. По его мнению, актеру не стоит поддаваться на провокации охраны, которой лестно будет пропустить с ним по стаканчику.

«Вообще я лично считаю, что для Ефремова срок — это шанс „отсохнуть“ от водки и стать человеком. Я видел, как в лагере алкаши становятся нормальными людьми. В них пробуждаются новые таланты», — предположил Орский.

Бывший член ОНК Москвы, ныне ведущий аналитик столичного УФСИН Анна Каретникова предложила Ефремову, если он попадет за решетку, не озлобляться.

«Знать, что когда-нибудь это закончится, как заканчивается все на свете. Просто относиться к этому, как к временному периоду в своей судьбе, который прожить придется так, а не как-то иначе. Но он закончится. Обязательно», — отметила Каретникова.