Знакомый Соколова назвал задержание профессора организованной подставой

Профессор СПбГУ Олег Соколов признался, что во время ссоры совершил убийство. Он застрелил свою молодую возлюбленную Анастасию Ещенко, а затем пытался выкинуть расчлененное тело в реку. Однако знакомый историка заявил «360», что не верит в это преступление. По его словам, мужчину подставили, а ситуация вызывает массу вопросов.

Знакомый Соколова отметил, что сейчас вокруг сложившейся ситуации происходит «оголтелая травля».

Профессора Соколова арестовали в Петербурге Подробнее

«Мы заем его давно. Хорошо. Да, он вспыльчив и эмоционален, но не агрессивен. Агрессивности ноль! Я ни разу не видел, как он лезет в драку. На него бросались не раз, но он — никогда. И меня пытаются уверить, что такой человек застрелил, распилил <…> и выкинул в реку [останки]», — рассказал мужчина.

Он добавил, что задержание и арест доцента вызывают некоторые вопросы. В частности, в Сети появились кадры, на которых Соколов выбрасывает пакеты с расчлененным телом убитой в воду. Самого преподавателя также нашли в реке, куда он упал из-за того, что был сильно выпившим.

«Показывают ролик, где кто-то с бодрой походкой лихо кидает мешки через перила. Вы представляете, как выглядит пьяный 63-летний профессор? А потом он оказывается в реке с рюкзаком, полным улик. Как он туда попал?» — озвучил свои вопросы знакомый Соколова.

Он также добавил, что 2 ноября был вместе с сыном у гостях у пары и тогда не было никаких следов конфликта.

«Зато была масса планов на работу, мероприятия и поездки. И меня уверяют, что через три дня там началась пальба? Просто бред, бред и хорошо организованная подстава», — продолжил он.

Как отметил мужчина, профессор был хорошим и надежным другом, «который всегда готов поделиться своими знаниями». Кроме того, он был «лучшим лектором».

Олега Соколова нашли в Мойке 9 ноября. Он упал в реку вместе с рюкзаком, в котором обнаружили отрубленные женские руки и травматический пистолет. Как рассказал профессор, 7 ноября он убил 24-летнюю аспирантку, расчленил тело пилой и хотел утопить его в реке. Причиной преступления стало плохое отношение Ещенко к детям мужчины. На этой почве у пары возник серьезный скандал.

Преподаватель сознался и раскаялся в содеянном. По решению суда он проведет два месяца в СИЗО — до 8 января 2020 года.