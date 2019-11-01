Знакомый назвал убийцу ребенка в Нарьян-Маре социофобом

Знакомый мужчины, убившего шестилетнего мальчика в детском саду «Сказка» в Нарьян-Маре, на условиях анонимности рассказал, что злоумышленник это осенью пытался покончить с собой.

Об этом он рассказал порталу «Москва 24».

«Мы периодически общались в общей компании. В сентябре у Дениса была попытка суицида на волне злоупотребления алкоголем, после чего он попал в психиатрическую больницу», — заявил собеседник портала.

Он рассказал, что друзья не замечали в 36-летнем мужчине никакой агрессии, тем более, в отношении детей. После клиники он вел себя нормально, резких перемен в характере они не замечали.

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Собеседник портала уточнил, что убийца никогда не увлекался чтением и у него дома почти не было книг. Он также сообщил, что задержанный никогда не увлекался эзотерикой, и где он мог купить книги с заклинаниями, о которой сообщил следователям, не может даже предположить.

«В книжном магазине, про который он говорит на допросе, у нас таких книг не продают. Там только школьные учебники, тетради и канцелярия», — подчеркнул мужчина.

Подозреваемого он назвал социофобом, который вел себя отстраненно и даже не пользовался телефоном.

Убивший ребенка в детском саду мужчина был задержан 31 октября на месте преступления. Он состоял на учете у нарколога как хронический алкоголик, но судимостей не имел. СК России возбудил в отношении сотрудников дошкольного учреждения и охранников уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский заявил, что произошедшая трагедия указывает на необходимость принятия серьезных мер для повышения безопасности детей. По его мнению, проблема носит системный характер. В интервью газете «Известия» он предположил, что направленное на сохранение конкуренции законодательство следует упростить в пользу большего обеспечения безопасности.

«По сути, сегодня существует системная проблема, когда на конкурсы выходят частные охранные предприятия, формально имеющие все допуски, а потом вот таким халатным образом выполняющие свои обязанности», — сказал Цыбульский.