Знакомый из соцсети изнасиловал 14-летнюю школьницу на первом свидании в Петербурге | 360°

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02 октября 2022, 16:05

Знакомый из соцсети изнасиловал 14-летнюю школьницу на первом свидании в Петербурге

Школьница из Петербурга заявила об изнасиловании на первом свидании знакомым из соцсети

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В Санкт-Петербурге школьница стала жертвой насильника на первом свидании. Девочка-подросток познакомилась с мужчиной в соцсети, сообщил сайт kp.ru.

Вскоре после знакомства собеседник юной петербурженки захотел встретиться и пригласил 14-летнюю школьницу на станцию метро «Проспект Большевиков». По словам девочки, он силой затащил ее на 16-й этаж дома на Российском проспекте, надругался и сбежал.

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В ночь на 2 октября школьницу доставили в Филатовскую больницу с травмами живота, спины и таза. Полиция разыскивает насильника, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Жительницу Перми изнасиловал знакомый из соцсети. Позже злоумышленник познакомился с другой женщиной и вновь решился на преступление.

О случившемся рассказала 30-летняя женщина, которая встретила насильника в парке. Они провели вечер в кафе, и мужчина предложил поехать к нему домой. После отказа девушки злоумышленник применил физическую силу. Выручил ее водитель такси.

Санкт-Петербург

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