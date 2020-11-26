Знакомые жителя Уфы, подозреваемого в изнасиловании мальчика, рассказали о его жизни в детдоме

Молодого человека заподозрили в изнасиловании мальчика в Уфе. Раньше он рос в детском доме и производил впечатление обычного общительного парня. Об этом «360» рассказали знакомые задержанного.

Знакомая подозреваемого парня Злата отметила, что молодой человек в детском доме со всеми общался и не был замкнутым.

«Обычный ребенок с не очень хорошей жизнью. <…> Когда доставали — психовал, а когда не доставали, обычно себя вел. Каких-то слишком явных признаков отличия не было. В детском доме, в принципе, у многих очень поломана психика, потому что забирают из таких мест и ситуаций, что там и взрослый человек бы не выдержал», — сказала девушка.

Еще один знакомый молодого человека рассказал, что дважды был с ним в детском экологическом лагере. Парень был общительным, хорошо себя вел и увлекался футболом. Когда речь заходила о детдоме, он всегда старался перевести тему.

«Это шок. Я бы никогда в жизни не подумал, что он такое сделает», — прокомментировал Сергей новость об изнасиловании мальчика.

Ранее сотрудники полиции задержали в Уфе 22-летнего молодого человека без определенного места жительства. Его заподозрили в изнасиловании мальчика. Он напал на ребенка в подъезде жилого дома, а затем забрал у него деньги и мобильный телефон. На парня завели дела о грабеже и насильственных действиях сексуального характера.