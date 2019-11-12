«У него поехала крыша»: знакомые профессора Соколова рассказали о его жизни до убийства

Арестованный за убийство профессор Олег Соколов страдал манией преследования и боялся расправы над собой. До совершения преступления он судился к Евгением Понасенковым и испытывал сильное давление, от которого сдавали нервы. Об этом рассказали друзья и знакомые доцента СПбГУ.

Сергей Лебеденко заявил «Москомскому комсомольцу», что участвовал вместе с Соколовым в исторических реконструкциях, которые тот очень любил. По его словам, убийство не стало чем-то удивительным, так как доцент был взрывным человеком, который мог легко полезть в драку.

«Все знали, что когда он надевает мундир, то становится агрессивным, нервным. Его степень погружения в эпоху можно назвать нездоровой. Во время реконструкции он действительно будто жил в XIX веке», — пояснил Лебеденко.

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Он также добавил, что в последнее время Соколов был нервно истощен после судов с Евгением Понасенковым. Мужчина не стал углубляться в подробности, но заверил, что профессор испытывал постоянное давление из-за угроз.

«У него развилась мания преследования, он боялся, что его могут убить», — заверил мужчина.

Герман Мойжес познакомился с Соколовым еще 20 лет назад. Он отметил, что историк был эгоцентриком и «привык жить только для себя».

«Антураж и полное преклонение перед масштабом его личности — вот что он ценил. У него нездоровая тяга к величию и власти. Отсюда и ревность, и неспособность отпустить человека, простить, смириться», — рассказал Мойжес.

Впечатлениями о подозреваемом поделилась и подруга убитой девушки. Она вспомнила, что Ещенко пыталась успокоить возлюбленного, когда против него началась травля. Однако Соколов начал бояться преследования.

«Он перестал выходить на улицу в темное время суток, на полном серьезе думал нанять вооруженную охрану, и панически боялся одиночества, у него поехала крыша. Анастасии тяжело было это выносить, в какой-то момент она предложила ему на время расстаться. И в этот момент, наверное, нервы историка сдали», — сказала она.

Речь идет о конфликте профессора с историком Евгением Понасенковым, который произошел весной 2018 года. Причиной стала книга «Первая научная история войны 1812 года», в которой Понасенков жестко раскритиковал своего коллегу. Позже он обвинил Соколова в плагиате и подал в суд.

Олега Соколова нашли 9 ноября в реке Мойка в Петербурге. Мужчина упал в воду, когда пытался утопить в рюкзаке останки 24-летней Анастасии Ещенко. Мужчина жил с молодой девушкой, но во время одной из ссор застрелил ее из обреза. Позже он решил избавиться от тела. После задержания он признался в преступлении и раскаялся. По его словам, причиной конфликта стали дети, которых аспирантка не хотела принимать.