Мужчина нанял киллера для убийства знакомого в Петербурге

Жителя Санкт-Петербурга будут судить за то, что он хотел убить знакомого при помощи киллера. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу СК РФ по городу.

По данным следствия, он хотел убить знакомого, который вел его процедуру банкротства. Он договорился с киллером на его убийство за пять тысяч долларов.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения», — отметили в ГСУ СК по Петербургу.