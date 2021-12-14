Мужчина порезал знакомого бывшей жены в Ростове

Мужчина напал с ножом на знакомого своей бывшей жены в Ростове. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

В полицию обратилась сама женщина. Она рассказала, что нападение произошло у нее дома. Бывший супруг приревновал ее и несколько раз ударил ножом ее гостя. После этого преступник скрылся.

На него завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ревнивца заключили под стражу».