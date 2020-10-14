Знакомая разыскиваемого в Иванове мужчины назвала его порядочным. Друзья не знают, где он скрывается

В Иванове полиция ищет мужчину, который с «Сайгой» вышел из дома и скрылся. Знакомая разыскиваемого Екатерина рассказала «360», что его друзья не в курсе, где он может скрываться.

«Отличный человек. Не понимаю, почему раздули такое», — сказала собеседница «360». Она подчеркнула, что мужчина, которого ищет полиция, порядочный. О криминальных историях, связанных с ним, она не в курсе.

О розыске мужчины в Иванове стало известно 14 октября. Он вышел из своей квартиры в доме на улице Ростовской и скрылся. Полиция попросила всех, кто в курсе, где может быть мужчина, сообщить о его местоположении.

Приметы разыскиваемого: на вид 30 лет, среднего роста, среднего телосложения. Одет в черную одежду, на спине у него черный рюкзак.