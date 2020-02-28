Знакомая рассказала об отношениях москвички с убитым сыном. Загадок становится все больше

Приятельница москвички, у который сын с ДЦП скоропостижно умер, смогла охарактеризовать ее только с положительной стороны. По словам собеседницы «360», женщина очень любила ребенка и никогда его не била.

Я знала ее только с хорошей стороны. Во-первых, она его всегда любила. Она всегда ходила с ним по больницам, на елки ходили. Я в шоке, что это произошло. У нее проблемы со слухом были, она всегда громко разговаривала. Но она никогда его не била. Она приходила с ним на площадку, мы здесь гуляли все вместе. У нас детки-ровесники Людмила Економова знакомая мамы.

Економова подчеркнула, что помнит знакомую как адекватного человека. По словам собеседницы «360», раньше женщина работала на почте.

Ранее в СМИ появилась информация, что москвичка убила своего сына с ДЦП во время домашних разборок. Якобы женщина поругалась с сыном из-за учебы. Она требовала от мальчика более высоких оценок. Во время скандала мама ударила ребенка кулаком в грудь. Ему стало плохо, не помог даже массаж сердце. В итоге школьник умер.

Соседка семьи рассказала, что слышала разговоры мамы и сына. Между ними никогда не было больших ссор или разборок. Мама занималась с мальчиком уроками, объясняла, как ему себя вести в школе. Несмотря на проблемы мальчика с ногами, водила его на коньки. По словам соседки, произошедшее могло быть несчастным случаем.