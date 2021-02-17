Знакомая рассказала о зарезанном около университета в Новосибирске студенте

Соседка бабушки убитого около НГТУ студента рассказала, что он был положительным и порядочным человеком. Он не увлекался спиртным и хорошо учился.

«Хороший, нормальный парень, порядочный. <…> Никогда [не увлекался алкоголем]. Он никогда этим не занимался, учился хорошо», — рассказала женщина. Она добавила, что его мать раньше работала учительницей.

Бабушка студента ничего не смогла рассказать про внука — у нее проблемы со слухом.

Накануне студента зарезали перед зданием Новосибирского государственного технического университета. Он умирал на глазах у девушки от потери крови. Его мог убить 22-летний магистрант факультета психологии НГТУ. Предполагаемый преступник оставил признание в преступлении на своей странице в соцсети. Он отметил, что взялся за нож из-за ревности.

Подозреваемого задержали на месте убийства сотрудники Росгвардии. Против него завели уголовное дело.