Знакомая рассказала о школьнице из Петербурга, которую подозревают в жестоком убийстве бабушки

Школьница из Санкт-Петербурга подозревается в убийстве своей бабушки. Девушка считалась проблемным подростком. «360» поговорил с ее знакомой.

По словам собеседницы, она лежала с подозреваемой в больнице.

«Она спокойная такая была. Говорила, что с родителями проблемы», — рассказала девушка.

Девушка попала в больницу после того, как она сбежала из дома и ее поймала полиция. Собеседница предоставила «360» аудиосообщение, которое ей отправляла приятельница.

«Я из дома сбежала в Новый год 1-го числа. Жалею, что это сделала. Вообще головой своей не думала, напилась», — заявляла девушка.

По ее словам, она выпивала четыре дня дома у своего знакомого, а потом поехала к бабушке с дедушкой.

«Там меня взяли. Все, песенка моя спета. Возможно, я в детдом поеду», — говорила школьница.

Портал kp.ru написал, что 78-летнюю пенсионерку с колото-резанными ранами обнаружили в квартире на Ланском шоссе в Санкт-Петербурге. Ее тело нашел супруг. Уточняется, что в гости незадолго до случившегося заходила их 15-летняя внучка. Ее задержали.

Telegram-канал «Маsh на Мойке» утверждает, что девушка украла у родных 20 тысяч рублей у родных, убила бабушку и сбежала. Однако друзья школьницы и дедушка не верят в ее виновность. Сверстники говорят, что ее обижали в семье. Одна из подруг заявила РЕН ТВ, что подростка избивал отец и пытался ее изнасиловать.