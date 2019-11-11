«Довольно добрый человек»: знакомая профессора Соколова рассказала о совместной работе

Грандиозной личностью и довольно добрым человеком назвала профессора СПбГУ Олега Соколова его знакомая Вероника Карагодина. В беседе с «360» она отметила, что не может поверить в то, что он причастен к убийству и расчленению своей аспирантки.

По ее словам Соколов обладал огромными знаниями и этим производил впечатление на всех. Кроме того, он искренне интересовался своим любимым делом.

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«Он проявлял интерес к перспективам развития реконструкции в нашей стране. Большое внимание оказывал историческим связям России и Франции. Он был довольно добрый человек», — пояснила Вероника Карагодина.

Она рассказала, что познакомилась с профессором Соколовым, когда работала помощником режиссера на киностудии. Тогда готовился исторический фильм и к преподавателю вуза обратились за консультацией по реконструкции боев.

В то, в чем сейчас подозревают Олега Соколова, Вероника Карагодина поверить не может. По ее словам, сообщения о случившемся стало для нее шоком.

«Давать оценку виновности я не могу, ее дает суд. Я считаю, что даже если это случилось, это чудовищная ошибка», — подытожила она.

Историка Соколова нашли плавающим в реке Мойка утром в субботу, 9 ноября. Когда ученого вытащили на берег, то в его рюкзаке нашли отрезанные женские руки. Соколова отправили в больницу с обморожением, а его квартиру обыскали. Там нашли останки молодой девушки Анастасии Ещенко, которая была аспиранткой и сожительницей профессора.

Соколов признался, что убил девушку еще 7 ноября, выстрелив в нее из обреза. После он расчленил тело и начал избавляться от останков. По факту случившегося следователи завели уголовное дело об убийстве. Сегодня суд Санкт-Петербурга арестовал Соколова до 8 января 2020 года.

На заседании задержанный заявил, что раскаивается и согласен на следственный изолятор. Он пояснил, что с Ещенко у него были хорошие отношения и дело уже шло к свадьбе, но Анастасия не принимала его детей. В итоге Соколов разрыдался прямо в суде.