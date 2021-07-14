Злоумышленницы в образе гадалок похитили у пенсионерки 138 тысяч рублей

Две женщины в Санкт-Петербурге обманули пенсионерку. Они представились гадалками и внушили потерпевшей, что на ней наложена порча. За снятие проклятия они попросили 138 тысяч рублей. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Ситуация произошла 30 июня. Злоумышленницы подошли к Петербурженке 1953 года рождения возле дома № 23 на Будапештской улице. Они рассказали женщине, что на нее якобы наложена порча. Обвиняемые пообещали помочь ей, однако взамен попросили принести все накопленные средства.

Потерпевшая принесла женщинам 138 тысяч рублей, после чего они скрылись. Обманутая пенсионерка обратилась в полицию. Следователи завели уголовное дело. Однако задержать женщин удалось лишь спустя две недели.

На данный момент следователи проверяют их на причастность к другим преступлениям.