Полиция Петербурга задержала женщину по подозрению в карманных кражах у пенсионеров | 360°

Криминал 17 сентября 2022, 00:08 Поделиться Telegram

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Viber Полиция Петербурга задержала женщину по подозрению в карманных кражах у пенсионеров

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Сотрудники полиции Калининского района Санкт-Петербурга задержали злоумышленницу, которую подозревают в воровстве. Ее жертвами становились пенсионеры, сообщил Piter.TV со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

По имеющимся данным, женщина неоднократно занималась карманными кражами — грабила пенсионеров в продуктовых магазинах в течение полутора месяцев.

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Против злоумышленницы возбудили уголовное дело. В полиции отметили, что 25-летнюю жительницу Всеволожска ранее уже привлекали к ответственности за подобные преступления.

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