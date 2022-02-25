Злоумышленников, вымогавших у студента телефон, задержали в Амурской области

Уголвоное дело возбудили против двух жителей Тувы, которые ограбили студента благовещенского вуза. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на AmurInfo.

Злоумышленники заставили студента приобрести мобильный телефон, который стоил 135 тысяч рублей. После молодые люди заставили его отдать устройство одному из них.

Следователи Благовещенска установили, что ранее подозреваемые были судимы за разбой, вымогательство и оборот наркотиков. Протих них возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство». Им грозит заключение сроком до семи лет.