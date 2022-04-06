Злоумышленников, прокалывавших колеса автомобилей, задержали в Севастополе

Двоих мужчин, которых подозревают в прокалывании шин автомобилей, задержали в Севастополе. Такой информацией поделилась официальный представитель МВД России Ирина Волк. Об этом сообщил RT со ссылкой на «МВД МЕДИА».

«Оперативниками УМВД России по Севастополю совместно с коллегами из регионального УФСБ России задержаны двое подозреваемых в умышленном повреждении имущества граждан», — отметила Волк.

Она рассказала, что во время обыска у мужчин нашли ножи, а также фотографии, литературу и атрибутику нацистского толка. В телефонах подозреваемых находились видеоролики с эпизодами преступлений. Следователи возбуили уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».