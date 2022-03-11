Злоумышленников, обманувших 16 пенсионеров, задержали в Омске

В Омске задержаны двое мужчин из Новосибирска, которые подозреваются в участии в криминальной схеме, связанной с обманом пенсионеров.

Как сообщает gorod55.ru, участники группы, набирая телефонные номера пожилых людей, представлялись их родственниками и просили помощи в связи с тем, что якобы стали виновниками ДТП, в котором пострадал человек. Затем они просили передать крупную сумму денег, которые должны были пойти на лечение пострадавшего в ДТП и необходимые ему вещи, пока он находится в больнице. Забирались деньги курьером.

Сумма, на которой настаивали мошенники, начиналась от 800 тысяч рублей. Но если таких денег у пенсионеров не было, согласны были взять и меньшую сумму.

За три дня их жертвами в Омске стали 16 пенсионеров, которых они обманули более чем на три миллиона рублей в общей сложности.

В машине одного из задержанных нашли мобильные телефоны с перепиской, более 120 тысяч рублей и ряд других предметов. По факту мошенничества возбуждено 16 уголовных дел. Задержанные арестованы.

Сейчас устанавливаются другие участники этой группы и пострадавшие от их действий.