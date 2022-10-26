Злоумышленники взломали двери офиса в Ленобласти и украли 5 млн рублей | 360°

26 октября 2022, 13:05
Злоумышленники взломали двери офиса в Ленобласти и украли 5 млн рублей
Группа злоумышленников проникла в офис автотранспортного предприятия во Всеволожском районе Ленинградской области и выкрала сейф. Об этом сообщил «Патрульный Петербурга» со ссылкой на ALLNW.
О случившемся сообщил охранник предприятия. Преступники вскрыли запасную дверь помещения. Сумма ущерба составила 5 миллионов рублей.
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Сотрудники органов возбудили уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере». Сейф спустя время удалось найти на улице, однако денег в нем не было.
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