Криминал 25 июля 2023, 16:26 Злоумышленники выстрелили из травмата в мужчину в центре Москвы Прокуратура Москвы: в мужчину на Рочдельской улице дважды выстрелили из травмата Unsplash

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Около одного из ресторанов двое неизвестных дважды выстрелили из травматического пистолета в мужчину. Злоумышленники скрылись с места преступления на автомобиле Porsche, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, мужчины сидели в машине без номеров, у них произошел словесный конфликт с прохожим на улице. В результате чего один из участников достал пистолет, высунул руку из окна машины и произвел два выстрела в голову. После злоумышленники скрылись в неизвестном направлении.

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Сотрудники правоохранительных устанавливают личности подозреваемых, совершивших противоправные действия, и обстоятельства инцидента.

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