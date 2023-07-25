25 июля 2023, 16:26
Злоумышленники выстрелили из травмата в мужчину в центре Москвы
Прокуратура Москвы: в мужчину на Рочдельской улице дважды выстрелили из травмата
Около одного из ресторанов двое неизвестных дважды выстрелили из травматического пистолета в мужчину. Злоумышленники скрылись с места преступления на автомобиле Porsche, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
По данным ведомства, мужчины сидели в машине без номеров, у них произошел словесный конфликт с прохожим на улице. В результате чего один из участников достал пистолет, высунул руку из окна машины и произвел два выстрела в голову. После злоумышленники скрылись в неизвестном направлении.
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Стрельба
Прокуратура РФ
Москва 2023
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