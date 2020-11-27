Злоумышленники в медицинских масках ограбили столичный магазин

Сотрудники полиции уточнили, что 25 ноября получили сообщение о грабеже на Варшавском шоссе. Прибывшие на место правоохранители установили, что в помещение, расположенное на первом этаже торгового центра, вошли четверо неизвестных в масках и открыто похитили четыре сотовых телефона. После этого неизвестные скрылись, информирует «Взгляд».

В целом размер материального ущерба составил более 199 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Грабеж».