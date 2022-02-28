Злоумышленники устроили погром и сломали машину в центре Кургана

Злоумышленники, которые приехали в Курган из другого города, разгромили остановку «Троицкая площадь». Кроме того, они повредили стоявший рядом автомобиль. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на сайт областного УМВД.

«По имеющейся информации, граждане прибыли в Курган, чтобы торговать верхней одеждой. В субботу вечером, находясь в нетрезвом состоянии, они ногами повредили стекла на остановке, а затем припаркованный на улице легковой автомобиль», — рассказали в ведомстве.

Следователям удалось задержать злоумышленников. Ими оказались молодые люди 2002 и 2003 годов рождения. Против них возбудили уголовное дело по факту вандализма. Теперь им грозит до трех лет заключения.