Криминал 28 ноября 2022, 19:21 Злоумышленники ограбили квартиру пенсионерки в Ленобласти

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Трое злоумышленников ограбили квартиру пенсионерки во Всеволожском районе Ленинградской области. Сотрудники полиции смогли задержать троих подозреваемых. Об этом сообщила Neva.Today.

С заявлением в полицию обратилась пенсионерка. Она рассказала, что злоумышленники ворвались в ее квартиру на улице Щурова в поселке Дубровка.

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Двое мужчин и одна женщина сломали замок квартиры, забрались внутрь и начали угрожать пострадавшей ножом. В результате грабители забрали у пострадавшей 12 тысяч рублей и покинули место происшествия.

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Полицейским удалось задержать двоих злоумышленников в этот же день.