28 ноября 2022, 19:21
Злоумышленники ограбили квартиру пенсионерки в Ленобласти
Трое злоумышленников ограбили квартиру пенсионерки во Всеволожском районе Ленинградской области. Сотрудники полиции смогли задержать троих подозреваемых. Об этом сообщила Neva.Today.
С заявлением в полицию обратилась пенсионерка. Она рассказала, что злоумышленники ворвались в ее квартиру на улице Щурова в поселке Дубровка.
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Двое мужчин и одна женщина сломали замок квартиры, забрались внутрь и начали угрожать пострадавшей ножом. В результате грабители забрали у пострадавшей 12 тысяч рублей и покинули место происшествия.
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Полицейским удалось задержать двоих злоумышленников в этот же день.
Ограбления
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