Злоумышленники ограбили кладбище в Перми | 360°

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Злоумышленники ограбили кладбище в Перми

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Северное кладбище Перми атаковали вандалы, рассказал один из жителей города. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на группу «Подслушано Пермь» в социальной сети «ВКонтакте».

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Мужчина рассказал, что неизвестные украли ограждение с территории захоронения его родственника. Другие пользователи сообщили, что злоумышленники украли также гранитные и мраморные «цветники», памятники. По всей видимости, мародеры орудовали в период с 24 сентября по 12 октября.

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