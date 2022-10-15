Злоумышленники ограбили кладбище в Перми | 360°

Криминал 15 октября 2022, 00:58 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Злоумышленники ограбили кладбище в Перми

Читать 360tv в

Северное кладбище Перми атаковали вандалы, рассказал один из жителей города. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на группу «Подслушано Пермь» в социальной сети «ВКонтакте».

Реклама

Мужчина рассказал, что неизвестные украли ограждение с территории захоронения его родственника. Другие пользователи сообщили, что злоумышленники украли также гранитные и мраморные «цветники», памятники. По всей видимости, мародеры орудовали в период с 24 сентября по 12 октября.

0 0 0 0 0 0