Криминал 18 апреля 2023, 23:35 Злоумышленники, которые сожгли женщину и ее сына, предстанут перед судом в Удмуртии

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Полицейские Удмуртии завершили расследование дела об убийстве матери и ее ребенка. Теперь 21-летнего и 22-летнего подозреваемых ждет суд. Об этом сообщил «Царьград».

По версии следователей, злоумышленники в состоянии алкогольного опьянения проникли в квартиру 36-летней жительницы села Люкшудья, где она проживала со своим 12-летним сыном. Они потребовали от пострадавшей вернуть долг, после чего ударили ее и ребенка топором и ножом. В результате женщина скончалась, а ребенок потерял сознание.

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Тело матери, а также мальчика они перенесли в баню и подожгли. В результате ребенок сгорел заживо. Теперь нападавшим грозит пожизненное заключение.