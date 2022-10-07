Жители Ленинградской области решили украсть кабель в порту | 360°

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Жители Ленинградской области решили украсть кабель в порту

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Двое жителей Кингисеппа и житель Соснового Бора попытались украсть медный кабель в порту Усть-Луга Ленинградской области. Стоимость кабеля составляет более 34 тысяч рублей. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на пресс-службу СПб ЛО МВД России на водном транспорте.

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С заявлением в полицию обратился представитель строительной компании. Подозрение пало на троих электромонтажников. Они срезали кабель с помощью кабелереза и ножовки. Мужчин задержали в момент совершения преступления.

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