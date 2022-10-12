Злоумышленники из Салехарда ограбили 11 машин | 360°

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12 октября 2022, 15:11

Злоумышленники из Салехарда ограбили 11 машин

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Злоумышленники за одну ночь ограбили 11 машин в Салехарде. Об этом сообщил «Север-Пресс» со ссылкой на городское отделение полиции.

На улице Броднева неизвестные разбили стекла автомобилей, а также повредили их двери, после чего пробрались внутрь и разграбили машины. Из них они вытащили все, что попалось под руку, — начиная от магнитол и заканчивая очками.

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Заявление в полицию написали девять пострадавших. Сотрудники органов возбудили уголовное дело.

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