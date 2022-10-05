Злоумышленника приговорили к штрафу в 1,6 млн рублей за осквернение ангела в Петербурге | 360°

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Злоумышленника приговорили к штрафу в 1,6 млн рублей за осквернение ангела в Петербурге

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Житель Санкт-Петербурга повредил памятник ангела на Красненьком кладбище. В результате Кировский районный суд обязал его выплатить 1,6 миллиона рублей. Об этом сообщили «Аргументы и факты» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов.

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В суд с иском обратилась женщина, которой принадлежал памятник. Он стоял на могиле ее сына. Суд выяснил, что злоумышленник неоднократно издевался над памятником. При чем подобный случай является не первым в его жизни. Теперь мужчине предстоит выплатить компенсацию ремонта в размере 1,59 миллиона рублей, передали «Невские новости».

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