Криминал 09 ноября 2022, 19:56 Злоумышленника, который вытолкнул из маршрутки двух детей, задержали в Челябинске

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Сотрудники полиции Челябинска задержали мужчину, который вытолкнул из маршрутки двоих подростков. Из-за действий злоумышленника 13-летняя девочка получила серьезную травму. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на УМВД по городу.

Компания подростков села в маршрутку в Ленинском районе. Во время поездки 61-летнему мужчине не понравилось их поведение, из-за чего он сделал одной из девочек замечание. Однако это не подействовало на ребят. Тогда злоумышленник вытолкал из транспортного средства 15-летнего парня и 13-летнюю девочку на остановке «Улица Доватора». Врачи диагностировали у пострадавшей перелом основания и свода черепа, добавили «Дни.ру».

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«Мужчину установили и задержали сегодня сотрудники полиции, он обычный житель АМЗ. Сейчас он дает показания в полиции. Предварительно, он все признал», — сообщил источник в правоохранительных органах.

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