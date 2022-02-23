Злоумышленника, который устроил драку в отеле Петербурга, задержали

Мужчина, который остановился в отеле на Невском проспекте Санкт-Петербурга, устроил драку с другим постояльцем. Злоумышленника удалось задержать. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на Росгвардию.

Увидев драку, сотрудники гостиницы обратились в полицию. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место и задержали организатора драки. Злоумышленника доставили в отдел. Пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями.