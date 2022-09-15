Разбившего несколько машин на парковке мужчину задержали в Краснодаре | 360°

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15 сентября 2022, 16:13

Разбившего несколько машин на парковке мужчину задержали в Краснодаре

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Сотрудники полиции задержали человека, который разбил несколько автомобилей на парковке в городе Сочи. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на руководителя пресс-службы УМВД РФ по Краснодару Артема Коноваленко.

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Ситуация произошла в ночь на 13 сентября. Злоумышленник начал бить ногами автомобили, которые были припаркованы во дворе дома на улице Лавочкина. Дебош записали камеры видеонаблюдения. Спустя время полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний житель Таджикистана. Полицейские установили, что в момент происшествия мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

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