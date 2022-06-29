Злоумышленника, который избил девушку из-за телефона, задержали в Ленобласти

Злоумышленник из Сертолово попытался украсть у девушки смартфон Samsung Galaxy S21, однако пострадавшая смогла дать мужчине отпор. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

Пострадавшая обратилась в полицию с заявлением. Она рассказала, что в подъезде дома на улице Молодежной на нее напал неизвестный мужчина. Он попытался отнять у нее телефон, однако не удержал устройство. Телефон упал и разбился. Из-за этого мужчина избил девушку руками и ногами по голове.

Спустя время грабителя удалось задержать. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления мужчина 1992 года рождения. Против него возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Теперь он может отправиться в тюрьму на срок до семи лет.