23 января 2023, 21:01
Злоумышленника, который грабил детей в Уфе, задержали
Сотрудники полиции Уфы задержали местного жителя, который совершил серию краж по отношению к детям. Такой информацией поделилась официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Об этом сообщили Nation News.
Как предполагают следователи, мужчина напал на 10-летнюю девочку на улице Рыльского. Ребенок заходил в подъезд. Злоумышленник попытался отнять у нее телефон, однако ему помешали соседи.
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В этот же день он ограбил еще двух девочек на детской площадке. Мужчина украл у них телефоны. В совершенных преступлениях подозреваемый сознался. Против него возбудили уголовное дело.
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Ограбления
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