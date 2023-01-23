Криминал 23 января 2023, 21:01 Злоумышленника, который грабил детей в Уфе, задержали

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Сотрудники полиции Уфы задержали местного жителя, который совершил серию краж по отношению к детям. Такой информацией поделилась официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Об этом сообщили Nation News.

Как предполагают следователи, мужчина напал на 10-летнюю девочку на улице Рыльского. Ребенок заходил в подъезд. Злоумышленник попытался отнять у нее телефон, однако ему помешали соседи.

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В этот же день он ограбил еще двух девочек на детской площадке. Мужчина украл у них телефоны. В совершенных преступлениях подозреваемый сознался. Против него возбудили уголовное дело.

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