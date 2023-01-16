Криминал 16 января 2023, 15:11 Злоумышленник украл кошку с заправки в Казани

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Мужчина украл кошку с автозаправочной станции на улице Братьев Касимовых в Казани. Об этом сообщил «Татарстан-24».

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Момент кражи попал на записи камер видеонаблюдения. Злоумышленник зашел в павильон заправки для того, чтобы погреться. Он проследил за кошкой, которая вышла на улицу, после чего схватил животное и убежал. Сотрудники заправки не успели задержать мужчину. Кошка была для хозяев своеобразным символом станции, написал inkazan.ru.