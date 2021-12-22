Злоумышленник украл из дома в Всеволожском районе Ленинградской области 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

С заявлением в полицию 21 декабря обратился сотрудник страховой компании. Он рассказал, что в период с десяти утра до шести вечера вор отжал стеклопакет окна и пробрался в частный дом в Янино-2. Из жилища он вынес 1,5 миллиона рублей.

На территории дома не было сигнализации, а также камер видеонаблюдения. Сотрудники органов сняли отпечатки пальцев.