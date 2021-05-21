Злоумышленник украл 129 гаджетов на миллион рублей из салона связи в Москве

Злоумышленник похитил 129 смартфонов и умных часов из салона сотовой связи на западе в столицы, передала «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

В правоохранительные органы обратился специалист по безопасности объекта. Он рассказал, что в период с декабря прошлого по апрель нынешнего года неизвестный вынес из магазина гаджетов на миллион рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.