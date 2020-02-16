Утром 16 февраля неизвестный с ножом напал на прихожан с ножом. Это случилось в храме Николая Чудотворца в Басманном районе Москвы.

Как сообщили СМИ, вооруженный ножом мужчина ворвался в храм во время литургии, размахивая оружием, пытался прорваться к алтарю. Его остановили и скрутили сами прихожане.

Как сообщил сайт телеканала РЕН ТВ, 26-летний уроженец Липецкой области Ефимов Е. до сих пор не объяснил мотивы своего поступка. Что его заставило прервать богослужение и напасть на верующих — неизвестно. Это, вероятно, выяснят правоохранители.

Известно, что два человека получили ранения. О состоянии их здоровья сообщений пока не поступало.

«Сотрудники полиции по горячим следам задержали 26-летнего жителя Липецкой области, который утром 16 февраля вошел в здание храма на Бакунинской улице и ножом причинил двум гражданам телесные повреждения», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Другие подробности пока что не приводятся. Детали произошедшего уточняются.